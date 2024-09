Casal de Jales tanta comprar moto cai em golpe em Paranaíba

Uma mulher, moradora de Jales-SP registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil informando que seu marido teria encontrado uma motocicleta pelo valor muito abaixo do valor de mercado por R$ 6.500 divulgada na Internet e teria vindo até Paranaíba para compra do veículo.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima entrou em contato com o falso vendedor e foi informada que a moto estaria com seu cunhado em Paranaíba e que o mesmo iria mostrar a moto, contudo, não era para falar de valores, pois o suposto cunhado lhe devia.

O casal veio até Paranaíba, após ver a moto, conversaram com o dono verdadeiro que confirmou ser o cunhado do estelionatário. Em seguida foram até o despachante e realizaram o comunicado de venda do veículo.

Contudo, o pagamento foi feito para o estelionatário em nome de uma mulher que não fazia parte das negociações na quantia de R$ 6.500. O dono informou que liberaria a motocicleta para a vítima após o repasse do valor que o estelionatário havia combinado.

O dono do veículo percebeu que estaria sendo enganado e afirmou que o estelionatário o teria prometido a quantia de R$ 20 mil sendo que para a vítima o veículo estaria sendo repassado por R$ 22 mil, porém, teria que mentir que o golpista seria seu cunhado.

Após o pagamento ninguém mais conseguiu contato com o golpista.