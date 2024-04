O Centro Espirita Jesus de Nazaré promove no próximo dia 06, o Brechó amor e Caridade, das 9h às 11h com peças sem nenhum custo.

Serão disponibilizadas roupas para homens, mulheres e crianças, calçados e utensílios diversos.

O Centro Espirita Jesus de Nazaré fica localizado na Rua Francisco Neves, 35, em frente ao Lava Jato do Zirão.

Assista:

Continue Lendo...