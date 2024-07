Criança de três anos consegue na Justiça direito à cirurgia e consulta

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul conseguiu na Justiça que uma criança de 3 anos receba consulta médica e a cirurgia que necessita, em Paranaíba.

Conforme o defensor público Gustavo Terra e a defensora pública Gabriela Sant'anna Barcellos, o caso envolve uma criança diagnosticada com prolapso retal, uma condição em que parte do intestino grosso desliza para fora, causando dor intensa e dificuldade para defecar.

“A mãe da criança relatou que precisa frequentemente empurrar o reto de volta para dentro após as evacuações, o que agrava o sofrimento do menino. Devido à gravidade do quadro e à necessidade urgente de intervenção médica, a família apresentou documentos comprovando a urgência da consulta e da cirurgia pediátrica”, detalha o defensor Gustavo.

Sem condições financeiras para arcar com os custos de tratamento na rede privada, a mãe solicitou cinco vezes o atendimento na rede pública de saúde, sem sucesso. As solicitações foram feitas entre 15 de junho de 2023 e 8 de maio de 2024.

Diante da demora e da necessidade urgente de tratamento, a Defensoria Pública recorreu à Justiça para garantir o atendimento médico indispensável à saúde e bem-estar da criança.

“A Defensoria então ingressou com um pedido de urgência de tutela antecipada que e a Justiça deferiu determinando que o município e o Estado providenciem uma consulta pediátrica para o pequeno assistido dentro de cinco dias e uma cirurgia em até dez dias”, disse a defensora Gabriela. (Com informações da assessoria)