Defensoria Pública de Paranaíba realiza campanha para reconhecimento de paternidade

A Defensoria Pública de Mato Grosso de Paranaíba realiza a campanha "Meu Pai Tem Nome", idealizada pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), com um rol de atividades relacionadas ao reconhecimento de paternidade.

Os interessados em participar do mutirão de atendimento devem procurar com antecedência a Defensoria para agendar.

Serão realizadas audiências extrajudiciais de mediação/conciliação para o reconhecimento voluntário da paternidade e atendimentos para mães de crianças e adolescentes cujos pais se recusaram a registrar os filhos, geralmente casos que não tiveram acordo entre as partes. Podem participar também pessoas maiores de 18 anos que não possuem o nome do pai no registro de nascimento e desejam entrar com ações judiciais.

