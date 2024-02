Dois são flagrados com drogas no final de semana

Um adolescente de 15 anos e um homem de 20 anos foram levados para Delegacia na tarde do último sábado na Praça Espelho D'água. Segundo a Polícia Militar três jovens apresentaram atitude suspeita ao ver a viatura. Um dos jovens portava dois cigarros, um em cada mão e o cigarro que estava em sua mão direita estava sendo compartilhado com os demais.

Conforme a PM, foi realizada abordagem e constatado que o cigarro que ele compartilhava era de maconha. O jovem confessou que havia mais droga escondida embaixo do banco onde estavam, sendo localizado um pacote plástico contendo mais maconha. Diante da situação, os três adolescentes foram conduzidos para a delegacia de polícia.

Ainda no mesmo dia, por volta das 18h40, a equipe de Força Tática patrulhava pela Avenida Jaime Jerônimo dos Santos, Jardim Primavera, e visualizou dois indivíduos que abaixaram a cabeça rapidamente no intuito de não serem reconhecidos, e um deles arremessou uma latinha ao solo, aparentando estar descartando algo ilícito.

Foi realizada abordagem a eles e com o homem de 20 anos foi localizado em seu bolso um saquinho plástico contendo três trouxinhas de cocaína e R$ 976.

O indivíduo apresentou versões inconsistentes sobre a droga e o dinheiro. Os policiais deram voz de prisão ao indivíduo e o conduziu para a delegacia de polícia para responder pelo ilícito de tráfico de drogas.