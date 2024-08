Empresa deve investigar morte de idoso no PS da Santa Casa

O Município de Paranaíba deve contratar nos próximos uma empresa para investigar quem é o responsável pela morte do idoso Donizeth Ribeiro da Silva, de 69 anos. Ele morreu no final da tarde de 19 de agosto enquanto aguardava ser atendido por um médico no Pronto Socorro da Santa Casa de Paranaíba.

A empresa é de Campo Grande e presta serviço na área da saúde para 14 prefeituras em Mato Grosso do Sul, com auditoria, cursos, treinamentos, palestras, voltados para saúde.

“Virá pra Paranaíba um médico e enfermeira de Campo Grande, para ver o que aconteceu com esse caso específico. A família diz que o senhor ficou cinco horas esperando atendimento”, disse.

O laudo elaborado pela Saúde municipal, que fez auditoria nos prontuários, constatou que Donizeth chegou reclamando de dor no tórax e foi atendido com 36 minutos. Também foram examinadas câmeras de segurança com horário.

“Isso é o que relatou a nossa auditoria municipal, baseado nos fatos do pessoal da Santa Casa. Por 36 minutos ele esperou, foi constatado após o primeiro atendimento que ele estava bem com a pressão, com aquela triagem, e foi colocado uma pulseira verde, que significa que ele estaria bem”, explicou o prefeito.

Conforme levantamento inicial, o primeiro erro seria o fato dele estar com dor no peito e ter acima de 59 anos, pois já configuraria urgência e indica que o paciente precisa de uma certa prioridade mas pode aguardar um pouco.

“Quero contratar uma pessoa que esteja fora de todo esse ciclo, fora do pronto-socorro, da Secretaria, da diretoria, da enfermeira”, pontuou.

Assista: