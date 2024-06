Esporte realiza encontro de escolinhas de futebol

Neste sábado (29) a Secretaria de Esportes realiza encontro das escolinhas de futebol de campo no PTC (Paranaíba Tênis Clube), com aulão de futebol para os atletas. Participam alunos do Alto Santana, Portelinha, quadra de areia da Iacal e PTC, com alunos de seis a 14 anos, a partir das 14h.

Neste final semana atletas de Paranaíba também participam em Cassilândia de um jogo da Liga MS, que está na terceira rodada. O time paranaibense acumula vitórias nas duas primeiras rodadas e com esta motivação para vencer e voltar com mais esta vitória.

“Nossos atletas estão focados”, disse Loriano Borges, secretário de Esportes.

