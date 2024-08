Externato promove Noite do Macarrão no mês de setembro

O Externato Jesus Consolador promove em setembro mais uma edição da Noite do Macarrão, com a finalidade de angariar fundos para a manutenção da entidade que atende crianças e adolescentes. A entidade está localizada na rua Wladislau Garcia Gomes, 1575, Centro de Paranaíba.

O valor do convite para adulto é de R$ 30 e criança até 12 anos paga R$ 15. A Noite do Macarrão contará com macarrão de dois tipos de molhos – vermelho e branco. Não será servido marmitex.

“A gente já tem feito há vários anos essa noite do macarrão, muita gente já conhece. Eu quero convidar aqueles que não conhecem ainda para estar participando, para ajudar o Externado”, disse Raiane Amorim Arantes, assistente social da instituição.

O evento vai ser dia 13 de setembro, 19h.

“O dinheiro é todo voltado para os custeios do externato, porque a gente trabalha com crianças de 6 a 12 anos, que chegam às 7h, aí eles tomam café, participam dos projetos, das oficinas, e logo é o almoço, e eles vão para casa já almoçado, aí depois eles já vão para a escola”, disse.

O telefone de contato é 981 45 9374.

