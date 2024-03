 Falta de energia elétrica em propriedades rurais é tema de reunião

Os problemas quanto ao fornecimento de energia elétrica do meio rural de Paranaíba foram pauta de uma reunião entre o diretor do Sindicato Rural de Paranaíba, Tobias Ferreira Pinheiro de reunião com o diretor técnico e comercial da Energisa, Paulo Roberto dos Santos, e o deputado federal Dagoberto Nogueira e com outros diretores da Energisa.

A reunião realizada em Campo Grande é fruto do trabalho liderado pelo diretor Tobias Ferreira Pinheiro que coletou diversas assinaturas de produtores rurais insatisfeitos com o serviço prestado pela Energisa e solicitou apoio da Promotoria do município para auxiliar na resolução da questão.

Uma nova reunião será realizada em breve no Sindicato Rural de Paranaíba para alinhar quais serão as ações a serem adotadas pela empresa para resolução dos problemas apresentados bem como para que a Energisa explique algumas considerações que devemos adotar para melhorar nossa rede elétrica e evitar problemas.

