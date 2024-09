Governadora do Lions visita Paranaíba no final de semana

Governadora do Lions Club, Jacqueline Millen de Miranda, esteve em Paranaíba no final de semana. Entre os locais visitados, esteve na Santa Casa de Misericórdia para vistoria do aparelho de ultrassonografia que foi entregue pelo clube de serviço.

O valor do aparelho foi de R$174 mil e é capaz de realizar ultrassom em cinco modalidades: abdômen, obstétrico, intra-uterino, cardíaco (adulto e pediátrico) e doppler.

Jacqueline Millen vai dirigir os destinos da Associação Internacional no distrito LC 8 até 30 de junho de 2025.

Jacqueline Millen de Miranda e Jair Alves, presidente da Santa Casa, falam sobre a visita.

