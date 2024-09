Homem chega embriagado em casa, ameaça e agride esposa

Um homem de 52 anos de idade agrediu a esposa de 49 anos, na noite de segunda-feira (9), por volta das 22h40. Ele chegou embriagado em casa, na rua Guilherme Alves Diniz, bairro Santo Antônio, e após dar um chute na cabeça da mulher, a ameaçou de morte.

Segundo boletim de ocorrência, a mulher relatou que o homem chegou em casa embriagado por volta das 22h e quando entrou em casa ficou agressivo. Ele teria idos direto para o quarto do casal, onde arremessou diversos objetos na cama e em seguida deitou-se. A mulher sentou na cama próximo do esposo, e ele então deu um chute na cabeça dela e em seguida pegou uma garrafa com água gelada e arremessou nela.

Enquanto ele agredia a mulher, ele também a ameaçava dizendo que iria matá-la, o que levou ao acionamento da Polícia Militar. Quando a Força Tática chegou na residência, o homem estava na cama. Foi realizada busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado com ele. A mulher apresentou interesse em representar contra o marido.