Márgila Leal diz conhecer políticas públicas para administrar Paranaíba

Assistente social, Márgila já foi candidata a vereadora por três vezes; o PSOL não fará coligação com outros partidos para a disputa eleitoral e declarou junto ao TSE (Superior Tribunal Eleitoral) um patrimônio de R$ 56,5 mil: dois terrenos na rua Emílio Ferraz no valor de R$ 51 mil e um Fusca ano 1981 no valor de R$ 5.500. A candidata nasceu em 22/04/1975 (49 anos), natural de Paranaíba, declarada da cor branca, com ensino superior completo em assistente social.

O seu limite legal de gastos na campanha deste ano é de R$ 1.886.027,25. Márgila se diz preparada para administrar a cidade por conhece as políticas públicas e por ser usuária de vários serviços disponíveis na rede pública, como o SUS (Sistema Único de Saúde).

