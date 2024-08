Motociclista e pedestre ficam feridos em atropelamento no Santo Antônio

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um pedestre deixou duas pessoas feridas no bairro Santo Antônio, em Paranaíba. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (10), na Rua Theódulo Mendes Malheiros.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o motociclista, de 60 anos, conduzia uma moto de cor preta no sentido oeste a leste da via quando acabou atropelando um pedestre, de 33 anos, que atravessava a rua.

Com o impacto, ambos sofreram ferimentos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram levadas para o Hospital Santa Casa de Paranaíba, onde receberam atendimento médico e aguardavam a realização de exames para uma avaliação mais detalhada do estado de saúde.

A motocicleta, que sofreu danos materiais no acidente, foi deixada no estacionamento da Santa Casa, já que não havia um condutor ou responsável disponível no momento.

A Polícia Militar informou que as medidas pertinentes ao Código de Trânsito Brasileiro foram adotadas, incluindo a aplicação de dois autos de infração ao motociclista envolvido no acidente.