MS Qualifica realizará curso de extensão de cílios gratuito

A Prefeitura de Paranaíba, o Sebrae e a Funtrab, através do Programa Cidade Empreendedora/MS Qualifica, finalizou uma semana de cursos de costura gratuitos, desenvolvidos numa Unidade Móvel, localizada na Praça Espelho d’Água.

O próximo curso será a qualificação “Extensão de cílios: Fio a Fio”. A data prevista para o curso é de 23 a 26 de abril, sendo quatro dias de curso, totalizando carga horária de 16 horas.

A capacitação é gratuita e na oportunidade, as participantes vão conhecer técnicas, aplicação e remoção, higienização dos cílios, manutenção e também produtos necessários para realizar os procedimentos.

As inscrições serão realizadas com a Raquel na Casa do Trabalhador, pelo telefone 67 98158-5120.

