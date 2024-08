Município e Santa Casa investigam morte de idoso no PS da Santa Casa

A Santa Casa e a Secretaria de Saúde de Paranaíba abriram auditoria para investigar as causas da morte de Donizete Ribeiro da Silva, de 69 anos. Ele morreu no final da tarde de segunda-feira (19) enquanto aguardava ser atendido por um médico no Pronto Socorro da Santa Casa de Paranaíba.

O médico Cláudio de Souza Silva, diretor clínico do Hospital disse que não estava na cidade na remoção de outro paciente e desde ontem o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e auditoria do município.

A Secretaria de Saúde informou que o caso está sob investigação e assim que o relatório ficar pronto irá esclarecer os fatos para a imprensa.

