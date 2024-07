Novena de Sant'Ana dá inicio a celebrações da padroeira

Para celebrar o dia de Sant’Ana, padroeira de Paranaíba, a Paróquia que leva o nome da santa deu início na quarta-feira (17) na programação religiosa com novena e missa, com a presença de Dom Luiz Knupp, bispo diocesano. Haverá ainda no dia 25 carreata de São Cristóvão, com saída do Auto Posto Trevão e bênção dos veículos no Salão Paroquial do Centro.

No dia 26, dia de Sant’Ana haverá procissão saindo da Praça da República em direção ao Salão Paroquial, logo após Missa.

Na programação festiva está montada na Praça da República a Barraca da Vovó Sant’Ana com venda de itens a R$ 10, e funcionamento das 14h30 às 17h30.

No domingo (21) será servida a tradicional feijoada às 11h30, no Patronato São José, e convites são vendidos a R$ 35, também servido mamitex.

Santa Ana foi, segundo a tradição católica, mãe de Maria e avó de Jesus Cristo. Sabe-se que esta era mãe de Maria de Nazaré, esposa de São Joaquim e Avó de Jesus. Sabe-se também que esta teria após o nascimento da Virgem Maria tido mais uma ou duas filhas.

Padre Alessandro Assis, pároco da matriz Sant’Ana, fala sobre a programação e convida os fiéis a participarem.

