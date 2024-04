Padrasto é preso após estuprar enteada de oito anos

Um homem de 24 anos foi preso na manhã de terça-feira, por volta das 10h, após a esposa, de 26 anos flagrar ele saindo do quarto da filha e encontrar indícios que ele teria abusado sexualmente de sua filha de apenas 8 anos de idade.

Segundo a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) quando os policiais militares chegaram ao local, o suspeito havia corrido sentido a uma mata próxima da residência e tomado rumo ignorado. A mulher relatou que ao chegar a sua residência viu, ainda de dentro do carro, o autor saindo do quarto de sua filha e entrando no banheiro. Ela questionou a criança o que o suspeito estava fazendo no local e ela acabou confidenciando que o padrasto teria praticado atos libidinosos (esfregado a genitália dele, no órgão genital dela).

A Polícia Militar conduziu a vítima, a testemunha, bem como a genitora até à DAM, onde foi registrada ocorrência. Durante o registro, equipe da Delegacia da Mulher iniciou diligências e cerca de 1 hora e meia após, ele foi localizado e preso por Investigadores de Polícia e encaminhado à Delegacia para formalização do Auto de Prisão em Flagrante. A vítima e a testemunha (ambas menores) foram ouvidas em depoimento especial e confirmaram os fatos, inclusive a criança afirmou que os abusos já estariam ocorrendo há mais de um ano. O autuado negou os fatos. A Delegada Titular representou pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário.