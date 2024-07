Paranaíba inicia programa de cirurgias eletivas neste mês de julho

O Município de Paranaíba firmou parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para a execução do Programa “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”, para atender a demanda reprimida de cirurgias eletivas, tendo como contrapartida apenas o fornecimento de exames pré-cirúrgicos, caso seja necessário. A execução do programa iniciou neste mês de julho, na Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com a Secretaria de Saúde, todos os pedidos de cirurgias solicitados pelos médicos via SUS (Sistema Único de Saúde) serão enviados para agendamento. Cirurgias de Otorrino (adenoide, amigdalectomia, septoplastia e outros), ginecologia (tratamento cirúrgico, incontinência urinária, histerectomia, prostatectomia), ortopédicas (vídeo artroscopia, rotura de menisco, artoplastia, tratamento cirúrgico de dedo em gatilho e outros) e cirurgia geral (hernioplastia, hemorroidectomia e outros) fazem parte do programa. Além disso, tomografias e cirurgias de cataratas também estão sendo atendidas através da parceria.

Para atender a demanda de cirurgias de cataratas, o programa antecipou os atendimentos para o mês de abril. Foram autorizados 203 procedimentos, no entanto, a demanda foi maior do que a oferta e o município executou 232 cirurgias, sendo preciso solicitar mais liberação ao Governo do Estado. Ainda existem 75 pacientes prontos para realizar a cirurgia, aguardando a autorização do “Mais Saúde, Menos Fila”.

A Santa Casa receberá um aporte no valor de pouco mais de R$ 1 milhão para atender os pacientes de Paranaíba e região, pelo período de um ano.