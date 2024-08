Paranaíba não registra chuva há mais de três meses

A estiagem prolongada tem castigado o paranaibense, que tem sofrido com o tempo seco e baixa umidade relativa do ar. Conforme o meteorologista Nathalio Abraão, da Uniderp, já são 107 dias sem chuva e apesar das estiagens serem comuns no inverno sempre ocorrem algumas chuvas muito fracas, porém neste ano também não estão ocorrendo.

Outras cidades que também são castigadas pela estiagem prolongada são Cassilândia, Chapadão do sul e Costa Rica que estão pelo mesmo período sem chuva.

“Nos últimos cinco anos é a pior situação registrada e as previsões não indicam melhoras, ao contrário, vai piorar. Só longe dos próximos dias, os dias continuarão ensolarados com poucas nuvens e nenhuma chuva”, apontou o meteorologista.

Ainda segundo Nathálio, uma nova frente fria está chegando ao sul do estado a partir de quinta-feira (8) haverá aumento de nebulosidade e umidade reduzindo as temperaturas máximas entre amanhã e segunda feira (12).