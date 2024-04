 Paranaíba receberá R$ 17 mi no programa MS Ativo

Paranaíba receberá um montante de R$ 17 milhões para melhorias como o recapeamento de ruas no programa MS Ativo. Também entra nesse valor a construção de um túnel na BR-158, para a travessia dos trabalhadores do parque industrial. Outros projetos do Estado na cidade vão avançar, entre eles o recapeamento da pista do aeroporto (R$ 5,6 milhões) e a iluminação do local (R$ 1,3 milhão), assim como o acesso à Usina Cedro, que vai receber a pavimentação de 7 km, no valor de R$ 35 milhões.

“Neste pacote tem a obra de canalização do Córrego Fazendinha, que tem investimento de R$ 18 milhões do Governo do Estado”, comemorou Maycol Queiroz.

Continue Lendo...

O programa foi lançado pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel na segunda-feira (22), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, o programa “MS Ativo Municipalismo", tendo quatro áreas como prioritárias: Educação, Infraestrutura, Saúde e Assistência Social.

Assista: