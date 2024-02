Paranaíba registrou abertura de 13 empresas em janeiro

Paranaíba registrou a abertura de 13 novas empresas em janeiro de 2024. Os dados foram divulgados na terça-feira (6) pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

De acordo com a Jucems, MS teve um recorde histórico de 862 novas empresas e, apesar de ter encerrado 518, o saldo ainda é positivo para a economia do Estado.

Segundo o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, o resultado vem do desenvolvimento econômico, sustentável e social, promovidos pelo governo. “Nós fechamos 2023 com a marca de 10 mil novas empresas abertas em Mato Grosso do Sul, o quarto recorde, consecutivo, em toda a série histórica da Junta Comercial. Agora, iniciamos o ano de 2024 com mais um recorde, atingindo o melhor resultado para o mês de janeiro", afirmou Verruck.

De acordo com o presidente da Jucems, Nivaldo da Rocha, os números atuais mostram que a política de desenvolvimento adotada pelo governo de Mato Grosso do Sul está certa e que os resultados tendem a crescer cada vez mais. "Entendemos que o ano de 2024 deverá ter o maior número de abertura de empresas do Mato Grosso do Sul. Isso valoriza o trabalho e a política de desenvolvimento efetuado pelos nossos gestores”, finalizou ele.

No ano passado o Município registrou 156 novas empresas, com média de 13 novas empresas por mês, ficando entre os dez municípios com maior registro. (Com informações da assessoria)