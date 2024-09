Paranaíba terá curso de 'Fotografia Mobile Criativa'

Paranaíba receberá o curso gratuito “Fotografia Mobile Criativa”, oferecido pelo programa “MS Qualifica Empreendedor”. As inscrições podem ser feitas na Casa do Trabalhador, no piso superior do Paranaíba Shopping. O curso ocorrerá na Sede da ACIP, com apoio do Sebrae-MS. A capacitação terá duração de 4h e acontecerá no dia 18 de setembro.

O objetivo do curso é ensinar os participantes a dominarem os recursos dos smartphones para criar imagens impactantes. As técnicas abordadas ajudarão a realçar produtos e serviços, valorizando a fotografia no ambiente de negócios.