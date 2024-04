Paranaíba terá escola de tempo integral com recursos do PAC 2

Paranaíba foi contemplada com uma nova escola em tempo integral, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Além disso, a Secretaria de Educação municipal receberá um novo ônibus escolar rural no valor de R$ 398.500. O anúncio foi feito nesta semana durante visita técnica da equipe do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), autarquia federal responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação.

A escola, conforme a Secretaria de Educação será construída no Residencial Costa Leste e o projeto prevê 13 salas de aulas, além de setor administrativo e quadra coberta. Estudantes de pelo menos quatro bairros deverão ser atendidos. A contrapartida do município é a doação do terreno, que deve ser cadastrado no FNDE.

MS é o primeiro estado do país a receber a visita técnica do Fundo Nacional para atender as demandas da área em conjunto com Estados e Municípios.

O objetivo da visita foi promover a interação e a articulação institucional entre os governos federal, estadual e municipal. Isso para estabelecer a cooperação das ações entre os entes federados, assim como construir um canal permanente de proximidade e de informação dos programas e iniciativas vinculados à Diretoria de Ações Educacionais (DIRAE/FNDE).

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), ressaltou que, como parte das ações estruturantes da educação, o Estado realiza investimentos em todos os municípios, com reformas e ampliações de prédios escolares que proporcionam a melhoria do ambiente, além de garantir merenda de qualidade para os alunos e a melhor remuneração dos profissionais da educação no país.

O trabalho desenvolvido em Mato Grosso do Sul também foi reconhecido pelo FNDE. “A gente aprende, na verdade, com vocês, que são referência em muitas políticas educacionais”, disse Anderson Wilson Sampaio Santos, diretor de Ações Educacionais do FNDE.