Polícia Militar cumpre mandado de prisão durante patrulhamento em Paranaíba

Na noite dessa sexta-feira (19), policiais militares do 13º Batalhão, unidade do CPA-2, realizaram a prisão de um homem de 27 anos que se encontrava com mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Os policiais militares da equipe de Força Tática estavam em patrulhamento pelo bairro Santo Antônio, quando avistaram um indivíduo em uma conveniência localizada na Rua Onze de Outubro sobre o qual tinham conhecimento haver ordem judicial para sua prisão. Os policiais abordaram o indivíduo, nada de ilícito havia com ele, no entanto, foi ratificada a existência do mandado de prisão no Sistema Integrado de Gestão Operacional das forças de segurança. O homem foi notificado da ordem judicial e foi levado preso para a delegacia para ser colocado à disposição da Justiça.