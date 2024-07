Presidente do Sindicato Rural de Paranaíba entrega projetos para Verruck

O Presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, Fábio Carvalho Macedo, entregou ao Secretário Jaime Verruck, responsável pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, dois ofícios para o desenvolvimento do agronegócio da região. O primeiro deles solicita, uma vez lançado o Programa MS Irriga, a instalação de um polo de irrigação na região do Bolsão.

O segundo ofício solicita a realização de estudo de viabilidade para implantação de um porto fluvial a ser instalado as margens do Rio Paranaíba, próximo do Porto Alencastro.

