PRF apreende 23 Kg de cocaína em Paranaíba (MS)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 23 Kg de cocaína, na tarde de sábado (13) em Paranaíba durante fiscalização na BR-158.

Foram abordados dois veículos que seguiam viagem próximos na rodovia e o condutor de um VW/Voyage, demonstrou nervosismo, não sabendo explicar os motivos da viagem, levantando suspeitas dos policiais. Após uma vistoria no veículo foi encontrada uma nota de manutenção realizada no outro carro abordado, com o nome do outro motorista

No outro automóvel, um Chevrolet/Onix, o condutor disse que estaria indo para o interior de São Paulo e que não conhecia o outro motorista e nem mesmo estavam viajando juntos.

Diante das suspeitas de que algum ilícito era transportado, a equipe realizou uma busca minuciosa e encontrou os tabletes de cocaína no painel do veículo.

Com o flagrante, os dois foram presos e encaminhados à Polícia Civil em Paranaíba (MS), juntamente com o ilícito e os automóveis.