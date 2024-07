PRF faz apreensão recorde de mais de 1 tonelada de cocaína em Paranaíba

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR 158, km 86, em Paranaíba-MS, mais de uma tonelada de cocaína e outros 173 quilos de skunk. A ação ocorreu no início da noite dessa segunda-feira (8) e a carga ilícita foi avaliada entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões.

As drogas estavam escondidas em uma carreta baú frigorífico, que carregada miúdos de bovinos. O carregamento saiu de Ji Paraná, em Rondônia, e tinha como destino o estado de São Paulo. Os agentes da PRF de Paranaíba suspeitaram do motorista durante uma abordagem de rotina na rodovia.

Continue Lendo...

O motorista da carreta, de 21 anos, é morador do estado de Goiás. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal de Três Lagoas. No total, a apreensão somou 1.375 quilos de cocaína e 173 quilos de skunk. A apreensão é a maior realizada na base operacional da PRF em Paranaíba.

Entretanto, a maior apreensão de cocaína realizada pelos policiais rodoviários em Mato Grosso do Sul ocorreu na BR-060, em Sidrolândia, em fevereiro do ano passado. Com a ajuda de cães farejadores, foram encontradas quase duas toneladas da droga (1,86 tonelada) escondidas em um caminhão tanque, VW 24.280, ocasião em que o motorista confessou que buscou a droga em Jardim-MS e a entregaria em Campo Grande.