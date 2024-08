Processo seletivo da UFMS tem vagas em Paranaíba

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), divulgou um processo seletivo simplificado que visa preencher 29 vagas no cargo de professor substituto. As vagas são destinadas aos municípios de Corumbá, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Nova Andradina, Naviraí, Três Lagoas e Campo Grande.

Em Paranaíba há vagas Multidisciplinar / Ensino / Ensino de Ciências e Matemática (1) – Doutorado , Ciências Humanas / Educação (1) – Doutorado, Ciências Exatas e da Terra/Probabilidade e Estatística (1) – Doutorado.

As vagas abrangem jornadas de trabalho de 20 ou 40 horas semanais e os salários variam de R$ 2.681,35 a R$ 6.356,02.

Podem se inscrever no certame candidatos que tenham graduação na respectiva disciplina, além de titulação ao nível especialista, mestrado ou doutorado em alguns casos, conforme previsto em edital.

A inscrição é gratuita e deve ser feita até 11 de agosto de 2024, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.concursos.ufms.br. Mais informações no edital: https://www.in.gov.br/.