Psicóloga explica casos de violação dos direitos dos idosos

As denúncias de violação dos direitos dos idosos aumentaram em Paranaíba. Os casos mais recorrentes incluem as violências patrimonial, maus tratos, abandono e negligência.

A psicóloga do Creas, Thais Costa Barbosa Maia, explica que a maioria dos casos o idoso fornece cartões bancários, junto com senhas acreditando estar passando para alguém de confiança e geralmente acontece por parte de familiares e conhecidos, e acabam sendo enganados ou tendo parte do dinheiro da subsistência retido pela pessoa. Alguns idosos são vítimas deste tipo de violência devido à falta de informação ou ainda por acreditarem na ação despretensiosa do violador.

