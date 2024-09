Robson apresenta propostas do seu plano de governo

Candidato a prefeito nas eleições de 2024, Robson Rezende (PL) destacou que Paranaíba vive momento de desenvolvimento, com economia pujante. Saúde e educação serão prioridades caso seja eleito. Maior repasse para Santa Casa, educação de tempo integral, segurança com videomonitoramento em espaços públicos estão entre as propostas apresentadas.

O candidato destaca que hoje a falta de profissionais na área da saúde, em especial médicos especialistas, é devido aos baixos salários, isso buscar valorização desses profissionais é um atrativo, além da Fundação Municipal de Ensino.

