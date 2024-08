Robson Rezende é confirmado como candidato a prefeito pelo PL

O PL (Partido Liberal) confirmou em convenção do partido realizado nesta quinta-feira (1°) o nome do vereador Robson Rezende para disputa da Prefeitura de Paranaíba nas eleições em outubro.

O partido segue em coligação com o União Brasil, que deve indicar o vice na chapa e o MDB. “Minha candidatura é fruto da responsabilidade do povo de Paranaíba, porque foi acreditando nele que coloquei meu nome à disposição. Sou a opção de seriedade, responsabilidade, eficiência, respeito e humanidade para a população. Nós não podemos mais dar continuidade a essa monarquia que está aí, com Paranaíba sendo administrada como se fosse um reino”, disse Rezende.

Confira a lista de pré-candidatos a vereador:

- Adriana Cristina de Oliveira Lima, com Nome de Urna ADRIANA LIMA,

- Elizabeth Lucas Ramires, com nome de urna: Bete Ramires

- Fabiano Morais Agi, com nome de urna: Fabiano Agi

- Fernando Ezequiel dos Santos, com nome de urna, Fernando da Pizzaria

- Juliana Fonseca de Souza Reis, com nome de urna: Juliana Reis,

- Juliana de Souza Rezende, com nome de urna: Juliana Rezende,

- Lucas Monteiro de Queiroz, com nome de urna: Lucas Monteiro,

- Mailton Alves Valim, com nome de urna: Mailton Valim,

- Marco Antonio Benites, com nome de urna: Sargento Benites,

- Mauricio Gomes de Almeida, com nome de urna: Maurício Bugrão,

- Marines José Luiz, com nome de urna: Marybella Nascimento,

- Raphael dos Santos Federice, com nome de urna: Raphael Xucrute,

- Renato Carlos Rodrigues Tosta, com nome de urna: Renato Arlivre,

Silvio Batista de Jesus, com nome de urna: Irmão Silvio