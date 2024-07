Secretaria de Saúde alerta para fake news com programa "Mais Visão Para Todos"

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a campanha "Visão para Todos", disseminada de maneira patrocinada na página do Facebook, não faz parte do plano de execução do programa “Mais Visão Para Todos”, executado pelo Município.

O programa é exclusivamente colocado em prática pela Saúde, com controle de pacientes através de atendimentos feitos nas Unidades de Saúde da Família, e, posteriormente, encaminhados para exames e/ou cirurgia.

A Secretaria de Saúde alerta para que não forneça seus dados em cadastros online, já que pode ser golpe.

O Programa visa desafogar as filas de espera e oferecer mais qualidade e conforto para os pacientes de Paranaíba.

