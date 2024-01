Semana começa com chuva em Paranaíba

A segunda-feira (15) em Paranaíba amanheceu com chuva e conforme a previsão do tempo o dia será de nuvens e chuva fracas. Estas instabilidades atmosféricas acontecem devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade, que favorecem a formação de nuvens e chuvas no Estado.

A temperatura mínima foi de 23°C e a máxima será de 34°C, tendência para todos os dias desta semana. Há previsão de que chova 30mm.

Em Mato Grosso do Sul, as temperaturas mínimas oscilam entre 23°C e 25°C e máximas que pode atingir os 36°C nas regiões Sul, Leste, Bolsão, Pantaneira e Norte. Para a região Sudoeste, mínimas entre 25°C e 27°C, e máximas de até 38°C, com destaque para o entorno de Porto Murtinho.