Sexta-feira amanhece com aumento de nuvens e tempo continua seco

Com sol e variação de nebulosidade, a previsão para esta sexta-feira (5) indica continuidade do tempo seco em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esta situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece as temperaturas mais altas.

Paranaíba registrou a mínima de 18°C e a máxima deve chegar aos 32°C; a umidade relativa do ar tem variação de 60% e pode atingir 20% no período da tarde.

Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e, devido ao ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais, a orientação é que a população não coloque fogo em nenhuma situação.