Sicredi Celeiro comemora 25 anos

A Sicredi Celeiro Centro Oeste celebra, neste mês de setembro, 25 anos de uma trajetória marcada por crescimento expressivo e pelo compromisso com o desenvolvimento das comunidades onde atua. Com sede em São Gabriel do Oeste (MS), a cooperativa atende diferentes perfis de clientes, desde pequenos empreendedores até grandes empresas.

Para comemorar a data, a Sicredi Celeiro Centro Oeste está promovendo, durante todo o mês de setembro, uma campanha de consórcios, que inclui planos para a aquisição de automóveis, motocicletas, imóveis, máquinas e equipamentos, placas solares, móveis planejados, embarcações e serviços. Os descontos variam de 10% a 30% nas taxas de administração.

Continue Lendo...

Assista: