Sindicato Rural alerta para prazo de atualização cadastral

A Iagro-MS (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul) estabeleceu de 1º a 31 de maio e, de 1º a 30 de novembro como prazos que os produtores rurais façam a Atualização Cadastral das Explorações Pecuárias e Declaração Semestral de Rebanhos, tanto nas regiões do Planalto quanto no Pantanal.

Durante esses prazos, a emissão de Guia de Trânsito Animal eletrônica, a e-GTA, será bloqueada, exceto para abate, até que a atualização seja executada pelo pecuarista, unicamente através do e-SANIAGRO [www.gap.ms.gov.br].

A Iagro ainda divulgou no último dia 19 a portaria n° 3730 que estabelece a obrigatoriedade da utilização do Aplicativo do Transportador, conforme o "Programa de Certificação Sanitária do Transporte de Cargas Vivas".

Será obrigatória a utilização do aplicativo do transportador para o trânsito intraestadual e interestadual em todas as espécies animais, categorias e finalidades de transporte.

Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural, destaca que ainda que Convite: convida ainda para Dia de Campo com o tema Recuperação de pastagens degradadas e sistemas de integração ILP no dia 4 de maio às 8h na Estância Aurora.

