Sindicato Rural pede implantação de polo regional de irrigação na Costa Leste

Após lançamento do programa estadual “MS Irriga”, o presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, Fábio de Carvalho Macedo, entregou dois ofícios ao secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck. Um deles pede a criação de um polo de irrigação na região Leste, com o objetivo de promover o desenvolvimento, principalmente da agricultura.

O presidente explica que um dos eixos do programa é a instalação de polos de irrigação, que não têm no estado. “A nossa região vai de Três Lagoas até Chapadão do Sul, às margens dos rios Paraná, Paranaíba e Aporé, que pode abrigar esse polo. Acredito muito no nosso potencial”, argumentou Macedo.

O programa busca ampliar a agricultura irrigada em 40% até 2030, em Mato Grosso do Sul. Atualmente o estado tem 320.304 hectares de agricultura irrigada, com aumento de 63% entre os anos de 2015 e 2024. Somente com pivôs centrais são 84 mil hectares (902 pivôs) em 53 municípios, irrigando principalmente soja, milho e pastagens.

Segundo o secretário estadual Jaime Verruck, um dos grandes desafios para aumentar a produção com ferramentas tecnológicas para a irrigação é a falta de distribuição de energia elétrica em algumas propriedades rurais.

Outro ofício do Sindicato Rural apresentado ao secretário na presença do governador Eduardo Riedel solicita o estudo de viabilidade para implantação de um porto fluvial às margens do rio Paranaíba, próximo ao Porto Alencastro. “Acredito muito na questão da logística do nosso estado e somos um município muito bem localizado. Temos algumas vantagens, mas também desvantagens com municípios vizinhos”, pontuou.

Ele cita como exemplo, os municípios de Aparecida do Taboado e Inocência, que possuem ferrovia. “Taboado já tem um porto seco, explorado pela Eldorado. E Inocência também está construindo um porto. Quem sabe a gente não poderia ter a oportunidade de fazer algo semelhante, ao invés de usar uma ferrovia, usar uma hidrovia”, defendeu o presidente do Sindicato Rural.