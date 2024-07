UEMS abre inscrições para professor de direito em Paranaíba

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para um novo processo seletivo com o objetivo de formar cadastro reserva para o cargo de professor na área de Direito em Paranaíba.

Para concorrer, é necessário que o candidato tenha graduação em Direito, além de especialização (Lato Sensu) em Direito ou áreas correlatas.

Continue Lendo...

Os profissionais selecionados terão carga horária de trabalho variando entre 20 e 40 horas semanais, com remunerações mensais que variam de R$ 2.515,14 a R$ 10.200,29.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As inscrições estão abertas exclusivamente pela internet, sendo possível se inscrever até as 13h do dia 23 de julho, através do site da UEMS.

A instituição deve selecionar os candidatos por meio de prova didática e análise de títulos.

O contrato para professor substituto terá duração inicial de até 12 meses, a partir da assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, uma única vez.

Esta seleção é válida para o ano letivo de 2024, podendo ser estendida por mais um ano letivo, conforme necessidade da UEMS.