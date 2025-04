Alagamento atinge Terminal Rodoviário de Dourados após chuva de 80 milimetros

O Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, em Dourados (MS), voltou a enfrentar alagamentos no último sábado (12), após uma forte chuva atingir a cidade. Segundo a Defesa Civil, o volume de precipitação chegou a 80 milímetros, superando a média esperada para todo o mês de abril.

Além da rodoviária, diversos pontos da cidade, incluindo a feira livre e ruas de bairros e regiões centrais, também foram afetados pelos alagamentos. O Córrego Água Boa, na Vila Cachoeirinha, transbordou, contribuindo para os transtornos

O coordenador da Defesa Civil, Johnes Aniceto Santana, informou que os alagamentos foram pontuais e atribuídos principalmente à obstrução de bueiros por lixo. Ele destacou que não houve registros de desalojados ou destelhamentos.

Em suas redes sociais o prefeito Marçal Filho apelou à população para colaborar na manutenção da limpeza urbana.

“Foram 80 mm de chuva em apenas três horas. Mesmo com obras como a da boca de dragão no Parque Alvorada, ainda houve alagamentos por conta do volume e do lixo nas ruas. Precisamos da união de todos para garantir o escoamento da água da chuva”, escreveu.