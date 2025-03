ENTREVISTA

Advogada esclarece dúvidas trabalhistas e assinatura de Carteira

No quadro “Explicando Direito”, do Programa Microfone Aberto desta quinta-feira (13), a advogada trabalhista e empresarial, Maíra Freire, esclareceu as dúvidas em relação assinatura da carteira de trabalho, obrigações de empregadores e funcionários, entre outros assuntos. Confira a entrevista na íntegra: