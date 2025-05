Dourados receberá R$ 25 mil do Governo do Estado para reforçar vacinação contra influenza

Dourados vai receber R$ 25 mil do Governo de Mato Grosso do Sul para reforçar vacinação contra influenza. A resolução foi publicada nesta quinta-feira (8), no Diário Oficial do Estado, que institui o MS Vacina Mais – Plano Emergencial de Vacinação Influenza 2025. A iniciativa destina R$ 825 mil em recursos estaduais para que os municípios reforcem as ações de imunização contra a influenza.

A medida foi tomada diante da baixa cobertura vacinal registrada até o momento, de 22,35% entre os grupos prioritários — índice inferior à meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

O repasse do incentivo financeiro estadual de custeio será feito de forma única, ainda no mês de maio, direcionado aos fundos municipais de saúde. Dourados receberá R$ 25 mil. Já Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã receberão R$ 20 mil cada. Os demais 56 municípios do estado terão direito a R$ 10 mil cada para aplicação em ações voltadas ao aumento da vacinação.

Para alcançar esses públicos, os municípios deverão adotar estratégias extramuros, como vacinação em escolas, creches, ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), ações casa a casa, postos volantes e aplicação em locais de grande circulação, como shoppings e aeroportos. Também está prevista uma grande mobilização no Dia D da campanha nacional, marcado para 10 de maio.

Em Dourados, o ‘Dia D de Vacinação’ contra a Influenza será das 7h às 17h em todas os Postos de Saúde e no Pronto Atendimento Médico (PAM). A ação tem como proposta ampliar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários, especialmente idosos e crianças, que estão entre os mais afetados por síndromes respiratórias graves.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, integram o público-alvo da campanha pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, além de indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança e pessoas com doenças crônicas.