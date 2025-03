Dourados tem novo alerta de chuva e ventos intensos

O Instituo Nacional de Meteorologia e Estatística (Inmet), renovou o alerta amarelo de perigo potencial de chuvas fortes e ventos intensos para Dourados. O alerta segue em vigência até às 10h desta quinta-feira (13).

Segundo a publicação, pode chover até 50 mm entre esta quarta-feira (12) até o fim do alerta. Os ventos intensos podem atingir até 60 km/h. Nessas condições, a orientação é evitar se abrigar ou estacionar próximos à arvores, placas e postes, pois mesmo baixo, há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A previsão para hoje, é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas ao longo da tarde e noite. A temperatura mínima fica em torno dos 22°C e a máxima em 31°C.

Em caso de urgência ou emergência, entre em contato com a Defesa Civil no 199 ou com o Corpo de Bombeiros, no 193.