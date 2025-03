Suspeito de estuprar e engravidar a cunhada de 12 anos é preso

Um rapaz de 25 anos foi preso em Dourados, suspeito de ter estuprado e engravidado a cunhada, de 12 anos. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). De acordo com as informações policiais, os dois residem no mesmo terreno e, devido a gravidade do fato e pela segurança […]