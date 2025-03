Rádio Massa se associa à Aced e fortalece laços com empresários

A Rádio Massa FM Dourados agora faz parte da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced). Recém-inaugurada na cidade, a emissora firmou parceria com a entidade, reconhecendo sua importância na defesa dos interesses empresariais e no crescimento econômico da maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul.

“Nós entendemos a relevância da Aced, uma instituição tradicional que trabalha pelo fortalecimento da classe empresarial e pelo desenvolvimento de Dourados. Para nós, é uma grande satisfação fazer parte desse grupo”, destaca Ginez Cesar, responsável pela Massa FM na cidade.

Os associados da Aced também poderão contar com espaço garantido na programação da rádio. No quadro Vitrine de Negócios, dentro do programa Microfone Aberto, empresas locais tem a oportunidade de divulgar seus produtos e serviços diretamente para os ouvintes.

O presidente da Aced, Paulo Roberto Campione, celebrou a chegada da nova associada. “A Rádio Massa FM é um veículo de comunicação que dá voz ao empresário, sempre com seriedade e credibilidade. Essa parceria fortalece ainda mais o setor empresarial de Dourados”, afirmou.

A adesão da emissora foi oficializada no Café com Networking, evento mensal da ACED realizado no dia 18, onde a rádio foi apresentada junto aos novos associados.