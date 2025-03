Semc anuncia inscrições para seleção de artistas locais para a 1ª Festa da Páscoa de Dourados

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) anunciou a abertura das inscrições para a seleção de artistas locais, que desejam se apresentar na 1ª Festa da Páscoa, que será realizada entre os dias 17 e 20 de abril, no Parque Antenor Martins, no Jardim Flórida.

As inscrições estarão abertas a partir desta terça-feira (25) e vão até o dia 1º de abril. Os interessados podem efetuar através do preenchimento do formulário disponível no site a prefeitura.

Uma das atrações já anunciadas para a Festa da Páscoa é a apresentação da dupla sertaneja Jads & Jadson, no sábado (19) . No domingo (20), as atividades serão voltadas para o público infantil, incluindo apresentações especiais e o sorteio de ovos de páscoa para as crianças.

Além das atrações artísticas, o evento também oferecerá momentos de lazer para a população, incluindo a tradicional pesca no lago do Parque.

A realização da festividade é uma parceria entre a Prefeitura de Dourados, empresas locais e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura.