Três ministros vêm a Dourados para lançar obra de aeroporto e casas indígenas nesta sexta-feira (14)

Dourados receberá três ministros na manhã de sexta-feira (14) para anúncios e entregas. Os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas) desembarcam na segunda maior cidade para uma extensa agenda, que será acompanhada pelo governador Eduardo Riedel e o prefeito Marçal Filho.

Segundo informações da Prefeitura, os ministros vão anunciar a construção do Terminal de Passageiros do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira e assinar as autorizações para construção de 581 unidades habitacionais indígenas em Dourados e municípios vizinhos como: Amambaí, Aral Moreira, Caarapó, Laguna Carapã, Maracaju e Tacuru.

Ainda de acordo com a agenda, a solenidade acontece no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o Jorjão, a partir das 9h, e deverá se estender até às 11h, quando Silvio Costa Filho e Sônia Guajajara retornam para Brasília. Já a ministra Simone Tebet permanece em Dourados no período da tarde. “É uma agenda importante e reafirma o alinhamento entre a Prefeitura e o Governo do Estado”, ressalta o prefeito.

No período da tarde acontece a entrega das obras de reforma do Centro de Formação Profissional Professora Evanilde da Costa Silva, localizado no Jardim Água Boa, da reforma e revitalização do Campo do Zé Tabela, o lançamento das obras de recapeamento asfáltico das ruas do Jardim Água Boa e recapeamento da MS-276, entre os municípios de Dourados e Deodápolis.

A principal agenda da manhã será a assinatura da licitação das obras do Terminal de Passageiros do Aeroporto Regional. O novo terminal vai custar R$ 39 milhões. A cidade está sem voos comerciais desde maio de 2021, quando o aeroporto foi fechado para construção da nova pista, feita pelo Exército. A obra foi concluída em julho do ano passado, mas a aprovação dos sistemas de pouso e decolagem só terminou em fevereiro de 2025, faltando ainda a homologação final.