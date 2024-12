Redução da jornada de trabalho divide opiniões entre sindicalistas

Atualmente, a Constituição Federal fixa a jornada de trabalho em 44 horas semanais, com no máximo 8 horas diárias, conforme explicou a advogada Elise Corrêa, presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, em entrevista à TV Senado. “A jornada máxima permitida são 44 horas semanais. Escalas como 6×1 ou 12×36 não são previstas na Constituição, mas em acordos individuais ou coletivos”, esclareceu.

A proposta de reduzir a jornada divide opiniões. Empresários temem aumento de custos e perda de produtividade, enquanto trabalhadores destacam benefícios como melhor qualidade de vida e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Para Sueide Silva Torres, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, a ideia é inviável. Ele acredita que a redução da jornada pode afetar o setor econômico e elevar tributos. “No Japão, trabalha-se sete dias por semana. Aqui, com a alta carga tributária, isso não funciona”, afirmou. Torres também criticou o uso dos tributos no Brasil, dizendo que grande parte é consumida em despesas administrativas e não retorna à população.