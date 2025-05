Contratos da Agesul garantem recapeamento asfáltico em quinze bairros

A intervenção prevê a restauração funcional do pavimento em diversas ruas do município, com execução prevista em até 360 dias consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de início dos serviços. Serão asfaltadas vias nos bairros Vila Santo Antônio, Jardim Daniel, Vila Salomé, Jardim Redentora, Jardim Planalto, Jardim América, Jardim Brasília, Jardim Santa Lúcia, Vila Militar, Centro São José, Jardim Daniel IV e Santa Mônica.

Quinze bairros de Paranaíba receberão recapeamento asfáltico beneficiando ruas e avenidas no total de quase 289 mil m2. Nesta segunda feira(05), o Diário Oficial do Estado publicou o contrato assinado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) no valor de R$ 10,5 milhões para a terceira etapa de obras de recapeamento.

Com foco em mobilidade e requalificação urbana, o governo sul-mato-grossense tem ampliado investimentos em infraestrutura em municípios do interior, com prioridade para áreas com alto fluxo e demanda comunitária.

Quarta etapa

Além do contrato publicado na edição de ontem, a Agesul já havia oficializado no fim do mês de abril a contratação da quarta etapa de recapeamento em Paranaíba. Com valor estimado em R$ 8.745.971,81, a obra inclui serviços em ruas dos bairros Vila Santo Antônio, Industrial de Lourdes, Daniel II, Vila Militar, Santa Elisa, Eldorado, Universitário, Santa Mônica e Ipê Branco, reforçando o pacote de investimentos em infraestrutura urbana no município.

Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e Infraestrutura notifica Sanesul sobre obras de infra estrutura que serão executadas na 3ª e 4ª etapa de restauração de pavimento asfáltico. A planilha com descrição dos bairros, ruas e avenidas indica um total de 168.624,00 m2 de área a ser recuperada em doze bairros na terceira etapa. Na quarta etapa estão previstos 120.360,00 m2 a serem executados em oito bairros e no centro da cidade. etapa. O titular da pasta, Longuinho Alves pede a cooperação da Sanesul para que sejam executadas as intervenções necessárias nas redes de abastecimento de água e esgoto, antes do início do recapeamento asfáltico.

Fonte Agesul