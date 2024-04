13º Torneio de Pesca Esportiva já tem programação definida em Três Lagoas

O 13º Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas será realizado entre os dias 2 e 4 de maio, no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox e promete atrair turistas, movimentar a economia da cidade, além de proporcionar muita diversão para os amantes da pesca e para os que gostam de shows musicais.

A programação do evento que é promovido pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETL) já está definida. Além da competição da pesca do tucunaré, o evento terá praça de alimentação e exposição de diversos produtos. Neste ano, as atrações principais serão a dupla Jads e Jadson e Mariana Fagundes. A associação ainda tenta parceria para conseguir mais um show de artista nacional. Além desses, haverá ainda apresentação de artistas locais. O evento recebe o apoio da Prefeitura de Três Lagoas e do Governo do Estado.

Os portões serão abertos, mas a associação pede para quem puder, levar um quilo de alimento não perecível para que os produtos arrecadados sejam doados à entidades assistenciais. As inscrições para o torneio estão abertas e vão até o final deste mês. Segundo o diretor da APTL, Roger Cleber Geremias, a expectativa é que mais de 350 equipes participem, totalizando mais de mil competidores. De acordo com o diretor da APTL, o evento é importante para o fomento do turismo e da economia de Três Lagoas, pois neste período, hotéis, bares, restaurantes e lanchonetes ficam lotados.

Veja a reportagem abaixo: