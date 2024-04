25ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública inicia nesta segunda-feira

O Plano Nacional de Educação (PNE) como política de Estado e as urgências da educação serão pautas da 25ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), que teve início nesta segunda-feira (22) e encerrará na sexta-feira (26).

Este ano, a proposta do evento é incentivar atividades nas escolas públicas para aumentar a conscientização sobre o novo PNE, com base no documento final da Conferência Nacional de Educação (Conae 2024). Em Três Lagoas, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas (Sinted) já deu início a programação que levará conhecimento sobre os temas aos alunos.

Continue Lendo...

“O PNE é o plano norteador da educação pública brasileira e tem metas e estratégias a serem cumpridas. Tem pontos que são fundamentais como o acesso, permanência, sucesso escolar, criação de um sistema nacional de educação articulado, financiamento público, gestão democrática, formação e valorização dos profissionais da educação e a questão da biodiversidade, para que os professores orientem os alunos sobre a importância da preservação ambiental”, explicou a presidente do Sinted, Maria Diogo, em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Maria Diogo, os sindicatos estaduais e municipais se somam a essa luta em todas as pautas pertinentes à educação. “É um momento especial. E antes de falar do novo PNE, precisamos falar um pouco sobre o atual PNE, que inclusive, tem projeto de lei solicitando a prorrogação. E já estamos há anos nessa luta por essas mudanças, que é a elaboração do novo Plano Nacional de Educação como política de estado e urgências da educação pública brasileira”, pontou.

Programação

Durante essa semana, as escolas de Três Lagoas vão receber palestra sobre o Plano Nacional de Educação. Na quarta-feira (24), haverá uma mobilização de rua em Campo Grande, com a participação de unidades organizacionais, sindicatos, unidades estudantis e movimentos sociais.

Confira na entrevista abaixo: